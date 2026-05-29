Dell Technologies hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen ein klares Signal an die Wall Street gesendet. Der Konzern wandelt sich vom klassischen PC-Hersteller zum gefragten KI-Server-Ausrüster. Davon profitiert nicht nur Dell selbst, sondern auch Microsoft.• Dell meldet starkes Wachstum im Geschäft mit KI-Servern und hebt die Jahresprognose deutlich an.• Ein milliardenschwerer Pentagon-Auftrag stärkt indirekt auch das Microsoft-Ökosystem.• Microsoft bleibt einer der größten Profiteure des KI-Infrastrukturbooms, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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