Die Aktie von Trane Technologies wird bislang nur selten in Zusammenhang mit dem rasanten Ausbau der KI-Infrastruktur diskutiert. Dabei könnte das amerikanisch-irische Klimatechnik-Unternehmen von einem der drängendsten Probleme moderner Rechenzentren profitieren und sich damit eine deutlich größere Rolle in der Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz sichern. Warum Trane weit mehr als ein klassischer Klimatechnikspezialist ist Während Nvidia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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