© Foto: Dall-ESamsung startet die Auslieferung seiner nächsten Generation von KI-Speicherchips und weckt damit die Hoffnungen auf ein Comeback im boomenden KI-Markt.Die Aktien von Samsung Electronics haben am Freitag deutlich zugelegt, nachdem der südkoreanische Technologiekonzern die Auslieferung von Mustern seines neuen Hochleistungs-KI-Speicherchips HBM4E an Kunden weltweit bekannt gegeben hat. Zeitweise sprang die Aktie um mehr als 6,5 Prozent nach oben und gehörte damit zu den stärksten Werten im südkoreanischen Leitindex KOSPI. Neuer HBM4E-Chip soll Leistungsgrenzen verschieben Im Mittelpunkt steht Samsungs neuer HBM-Speicherchip. Der Speicher erreicht Übertragungsraten von bis zu 16 Gigabit pro …Den vollständigen Artikel lesen
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