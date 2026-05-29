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Eckert & Ziegler veranstaltet das vierte Boston Radionuclide Theranostics Forum



29.05.2026 / 09:30 CET/CEST

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BOSTON, Massachusetts, 29. Mai 2026. Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) hat das vierte jährlich stattfindende Boston Radionuclide Theranostics Forum erfolgreich abgeschlossen. Hierbei kamen führende Stimmen aus der weltweiten Radiopharmazie-Gemeinschaft zusammen, um zu erörtern, wie die Branche die Entwicklung von Radionuklid-Theranostika beschleunigen kann.



Als alljährliche Auftaktveranstaltung im Vorfeld der Konferenzen ASCO und SNMMI brachte das Forum am 28. Mai 2026 geladene Gäste unter dem Motto "THERANOSTIK: WARUM DIE BRANCHE SCHNELLER WERDEN MUSS" zusammen. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand, wie dringend der Radiopharmazie-Sektor wissenschaftliche Fortschritte effizienter in klinischen Nutzen und Mehrwert für Patientinnen und Patienten überführen muss. Betrachtet wurde dies angesichts eines wachsenden globalen Wettbewerbs, sich wandelnder regulatorischer Rahmenbedingungen, zunehmender Investitionstätigkeit und begrenzter Ressourcen.



Die ausgebuchte, halbtägige Veranstaltung bot Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und Gelegenheiten zum Networking mit internationalen Führungspersönlichkeiten aus Industrie, Wissenschaft, klinischer Praxis und wichtigen Partnerorganisationen. Zu den Themen zählten die Entwicklung des Ökosystems in der Radiopharmazie und Strategien zur Beschleunigung von Prozessen, Isotopenversorgung, Genehmigungsverfahren in der Theranostik sowie ein umfassenderer Blick auf neue Behandlungsansätze in der Onkologie.



"Das Feld der Radiopharmazie entwickelt sich rasant, doch der Fortschritt wird davon abhängen, wie wirksam wir über die Bereiche Wissenschaft, Industrie, Regulierung und Lieferketten hinweg zusammenarbeiten", sagte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. "Mit dem diesjährigen Forum wollten wir eine klare Botschaft hervorheben: Die Möglichkeiten sind beträchtlich, die Notwendigkeit, mit der gebotenen Dringlichkeit zu handeln, aber ebenso real. Diese Plattform bringt die richtigen Menschen für einen ehrlichen Dialog, strategisches Denken und Kooperation zusammen. Sie alle können dazu beitragen, die Entwicklung lebensverändernder Radiotherapien zu beschleunigen."



Anders als herkömmliche Branchenkonferenzen, die auf Größe, Ausstellungsflächen und vielfältige kommerzielle Interessen ausgerichtet sind, ist das Boston Forum bewusst klein gehalten, nur auf Einladung zugänglich und für die Teilnehmenden kostenfrei. So entsteht ein Umfeld, das auf eine fundierte Debatte, einen offenen Austausch, Networking und Zusammenarbeit ausgelegt ist.



Das Boston Radionuclide Theranostics Forum wird von Eckert & Ziegler initiiert und gestaltet, von Morrison Foerster ausgerichtet, von Solomon Partners gesponsort und mit Unterstützung des German American Business Council of Boston organisiert. Seit seiner Einführung hat es sich als hochspezialisierte Plattform im Kalender der Nuklearmedizin etabliert. Die fünfte Ausgabe ist für den 3. Juni 2027 geplant.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

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jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de

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