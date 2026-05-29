EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges
BOSTON, Massachusetts, 29. Mai 2026. Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) hat das vierte jährlich stattfindende Boston Radionuclide Theranostics Forum erfolgreich abgeschlossen. Hierbei kamen führende Stimmen aus der weltweiten Radiopharmazie-Gemeinschaft zusammen, um zu erörtern, wie die Branche die Entwicklung von Radionuklid-Theranostika beschleunigen kann.
"Das Feld der Radiopharmazie entwickelt sich rasant, doch der Fortschritt wird davon abhängen, wie wirksam wir über die Bereiche Wissenschaft, Industrie, Regulierung und Lieferketten hinweg zusammenarbeiten", sagte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. "Mit dem diesjährigen Forum wollten wir eine klare Botschaft hervorheben: Die Möglichkeiten sind beträchtlich, die Notwendigkeit, mit der gebotenen Dringlichkeit zu handeln, aber ebenso real. Diese Plattform bringt die richtigen Menschen für einen ehrlichen Dialog, strategisches Denken und Kooperation zusammen. Sie alle können dazu beitragen, die Entwicklung lebensverändernder Radiotherapien zu beschleunigen."
Anders als herkömmliche Branchenkonferenzen, die auf Größe, Ausstellungsflächen und vielfältige kommerzielle Interessen ausgerichtet sind, ist das Boston Forum bewusst klein gehalten, nur auf Einladung zugänglich und für die Teilnehmenden kostenfrei. So entsteht ein Umfeld, das auf eine fundierte Debatte, einen offenen Austausch, Networking und Zusammenarbeit ausgelegt ist.
Das Boston Radionuclide Theranostics Forum wird von Eckert & Ziegler initiiert und gestaltet, von Morrison Foerster ausgerichtet, von Solomon Partners gesponsort und mit Unterstützung des German American Business Council of Boston organisiert. Seit seiner Einführung hat es sich als hochspezialisierte Plattform im Kalender der Nuklearmedizin etabliert. Die fünfte Ausgabe ist für den 3. Juni 2027 geplant.
Über Eckert & Ziegler
Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.
Wir helfen zu heilen.
Kontakt
Eckert & Ziegler SE
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Deutschland
Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations
jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de
29.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 941084-138
|Fax:
|+49 30 941084-0
|Internet:
|www.ezag.de
|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
|Indizes:
|SDAX, TecDax,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334760
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2334760 29.05.2026 CET/CEST