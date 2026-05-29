Hannover (www.anleihencheck.de) - Der PCE-Deflator, ein Lieblingsmaß der Preisentwicklung für die Fed, zeigt sich etwas freundlicher als zunächst erwartet, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Mit einem monatlichen Anstieg von 0,4 Prozent liege die Preissteigerungsrate zwar weiterhin oberhalb eines Niveaus, das perspektivisch mit Preisniveaustabilität vereinbar wäre. Die Geschwindigkeit, mit der die Preise steigen würden, habe sich jedoch deutlicher abgeschwächt. Angesichts der Lage im Nahen Osten sei dies keineswegs selbstverständlich gewesen. Während die Kernrate zu Beginn des Jahres noch bei 0,4 Prozent im Monatsvergleich gelegen habe, habe sie sich inzwischen auf 0,2 Prozent verringert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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