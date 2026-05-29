Hannover (www.anleihencheck.de) - Der PCE-Deflator, ein Lieblingsmaß der Preisentwicklung für die FED, wurde veröffentlicht und zeigt sich etwas freundlicher als zunächst erwartet, so die NORD LB.Mit 0,4% M/M liege die Preissteigerungsrate zwar oberhalb eines Wertes, der perspektivisch in Preisniveaustabilität münden sollte. Die Geschwindigkeit, mit der die Preise stiegen, habe sich jedoch deutlich abgeschwächt. Angesichts der Lage im Mittleren Osten sei dies keine ausgemachte Sache gewesen. Während die Kernrate zu Beginn des Jahres noch bei 0,4% M/M gelegen habe, habe sie sich nun auf 0,2% verringert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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