© Foto: UnsplashDie Trump-Regierung prüft offenbar Finanzierungsdeals für US-Drohnenfirmen - und Anleger drehen komplett durch. Pentagon-Fantasie, China-Druck und KI-Kriegsfantasie treiben den gesamten Sektor weiter an.Drohnenaktien haben am Donnerstag massiv zugelegt, nachdem Berichte über mögliche Finanzierungsdeals der Trump-Regierung neue Fantasie in den Sektor gebracht hatten. Laut einem Bericht des Wall Street Journal prüft die US-Regierung Beteiligungen und Finanzierungslösungen für ausgewählte amerikanische Drohnenunternehmen, um die heimische Produktion strategisch auszubauen und die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Besonders stark gefragt waren Aktien von Unusual Machines, die um mehr als 57 …Den vollständigen Artikel lesen
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