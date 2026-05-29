DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Hoffnung auf eine US-iranische Einigung lebt weiter

DOW JONES--Europas Börsen sind mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Freitag gestartet. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran stützt leicht. Die Positionen lägen "eng beieinander" erklärte US-Vizepräsident J.D. Vance. Das Nachrichtenportal Axios hatte am Vortag berichtet, beide Länder hätten sich grundsätzlich auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt, um Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufzunehmen. US-Präsident Donald Trump müsse allerdings noch zustimmen.

Die Meldung wurde mit Skepsis im Handel zur Kenntnis genommen, die Anleger wollten vielmehr konkrete Fortschritte sehen. Dennoch setzte der Ölpreis seine Abwärtsbewegung fort, und am Morgen zeigt sich Brent kaum verändert bei rund 94 Dollar das Fass. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 25.147. Für den Euro-Stoxx-50 geht es etwas stärker um 0,4 Prozent nach oben, auch gestützt von Aufschlägen im Bankensektor. An den Anleihe- und Devisenmärkten ist es ruhig.

Stützend für die Marktstimmung wirken auch euphorisch aufgenommene nachbörslich veröffentlichte Geschäftszahlen von Dell. Die Aktie schoss um fast 40 Prozent nach oben. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz (KI) für Rechenzentren sowie bekannt gewordene Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar. Für Technologiewerte geht es im frühen Geschäft um 0,4 Prozent nach oben.

Im Blick stehen neue Inflationszahlen aus der Eurozone. In Frankreich stiegen die Preise im Mai harmonisiert wie erwartet um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um 2,8 Prozent sollen auch die Preise in Deutschland gestiegen sein, diese werden um 14 Uhr erwartet. Das Preisniveau würde damit weiter über dem EZB-Ziel von 2 Prozent liegen. Es wird erwartet, dass die Währungshüter auf ihrer Juni-Sitzung die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben werden.

CTS Eventim haussieren nach Erstquartalszahlen um 9 Prozent. Diese sind nach Einschätzung von Baader Helvea herausragend ausgefallen. Die Analysten erwarten eine positive Reaktion der Aktie angesichts des starken Anstiegs aller operativen Kennzahlen, insbesondere dank der Arbeit an unrentablen Festivals sowie günstigerer temporärer Effekte. Im Handel heißt es, einziger Wermutstropfen sei der nur bestätigte Ausblick.

Auch am Freitag werden wieder einige Aktionäre mit Aussschüttungen beglückt. Dividenden zahlen unter anderem Deutsche Bank, IVU Traffic, Kion und Springer Nature

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.079,79 +0,4 24,68 6.055,11 5,0 Stoxx-50 5.207,00 +0,4 20,80 5.186,20 5,9 DAX 25.147,08 +0,2 54,83 25.092,25 2,7 MDAX 33.413,53 +0,5 173,64 27.039,42 9,1 TecDAX 4.144,10 +0,5 18,84 3.091,28 14,4 SDAX 19.236,44 +0,8 146,73 13.062,07 12,0 FTSE 10.441,43 +0,2 15,47 10.425,96 5,1 CAC 8.239,73 +0,6 50,86 8.188,87 1,1 SMI 13.559,05 +0,4 54,29 13.504,76 2,2 ATX 6.097,75 +0,9 55,31 6.042,44 14,5 INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 50.668,97 +0,1 +24,69 50.644,28 S&P-500 7.563,63 +0,6 +43,27 7.520,36 NASDAQ Comp 26.917,47 0,0 0,00 26.917,47 NASDAQ 100 30.223,89 0,0 0,00 30.223,89 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,03 +0,01 4,03 4,01 5 Jahre 4,16 +0,00 4,17 4,14 10 Jahre 4,46 +0,00 4,46 4,43 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 19:29 EUR/USD 1,1640 -0,1 -0,0011 1,1651 1,1651 EUR/JPY 185,42 -0,1 -0,0900 185,51 185,5300 EUR/CHF 0,9122 -0,1 -0,0010 0,9132 0,9132 EUR/GBP 0,8669 +0,1 0,0005 0,8664 0,8667 USD/JPY 159,28 +0,0 0,0500 159,23 159,2100 GBP/USD 1,3422 -0,2 -0,0021 1,3443 1,3440 USD/CNY 6,7682 -0,2 -0,0114 6,7796 6,7796 USD/CNH 6,7676 -0,1 -0,0050 6,7726 6,7726 AUS/USD 0,7158 -0,1 -0,0005 0,7163 0,7164 Bitcoin/USD 73.333,17 -0,2 -139,51 73.472,68 73.277,82 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 88,60 -0,3 -0,30 88,9 Brent/ICE 93,72 +0,0 0,01 93,71 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.524,36 +0,7 32,43 4.491,93 Silber 75,50 -0,2 -0,14 75,64 Platin 1.920,15 -0,1 -2,60 1.922,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.