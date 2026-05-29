Osnabrück/Berlin (ots) -Seit vielen Jahren wachsen in der Ukraine junge Menschen unter schwierigsten Verhältnissen auf. Der russische Krieg im Donbass seit 2014, die Corona-Pandemie 2020 und der russische Überfall 2022 prägen das Leben einer ganzen Generation. Schnell wird übersehen, dass viele Jugendliche sich auch unter diesen Umständen für die Gesellschaft ihres Landes engagieren würden, wenn es Möglichkeiten für sie gäbe.Hierzu wurde jetzt eine repräsentative Umfrage unter 2.000 Teilnehmenden der Altersklasse von 18-26 Jahren durch die Terre des Hommes-Partnerorganisation NUMO durchgeführt, um ihre Interessen, Wünsche und Vorstellungen kennenzulernen. Das Ergebnis zeigte, dass über 60 Prozent der befragten Ukrainer*innen sich im Vorjahr an gesellschaftlichen Aktivitäten beteiligt haben, dass jedoch nur wenige junge Menschen tatsächlich in Vereinen, Bewegungen oder Subkulturen aktiv sind. Hinzukommt, dass es nach Einschätzung der Befragten zu wenige Räume und Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten gibt.Die gesamte Studie mit den detaillierten Ergebnissen (https://numo.org.ua/document/019dd854-8539-7175-baa9-fcdd16991ebd)"Wir sehen jeden Tag die schrecklichen Angriffe Russlands auf die Ukraine. Was wir oftmals übersehen ist, dass es viele junge Menschen gibt, die sich in der Gesellschaft engagieren und dem etwas entgegensetzen wollen, aber wenig Möglichkeiten dafür vorfinden. Für eine demokratische Gesellschaft braucht es aber dieses Engagement," sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes. "Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass diese jungen Menschen sich einbringen wollen, wenn jetzt mit Hilfe ukrainischer Partnerorganisationen und anderen Fördermittelgebern Räume und Möglichkeiten geschaffen werden."Terre des Hommes fördert seit Beginn des offenen Krieges im Februar 2022 Partnerorganisationen in der Ukraine. Neben humanitärer Hilfe und psychosozialen Angeboten liegt ein Schwerpunkt auf Partizipation und Beteiligung von jungen Menschen. Anlässlich des Internationalen Kindertages am 1. Juni 2026 findet daher eine Online-Debatte unter dem Titel "Kindheit in Zeiten des Krieges - Stimmen von Kindern aus Charkiw und Dnipro" gemeinsam organisiert mit der Partnerorganisation Libereco statt.Genauere Informationen finden Sie hier (https://libereco.org/de/deutschland/termine/kindheit-in-zeiten-des-krieges-stimmen-von-kindern-aus-charkiw-und-dnipro)----------------------------------------------------Unser Name "Terre des Hommes" steht für eine "Erde der Menschlichkeit". Klimawandel, Kinderarbeit, Krieg und Vertreibung - wir machen Kinder und Jugendliche stark und schützen sie mit unseren Projekten vor Gewalt und Ausbeutung. Wir leisten humanitäre Hilfe und verbessern die Lebensbedingungen von Kindern weltweit. Was uns dabei besonders wichtig ist: Wir arbeiten mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen und setzen gemeinsam mit Kindern ihre Rechte durch. Als Kinderrechtsorganisation sind wir unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien. Wir fördern derzeit über 400 Projekte für Kinder und Jugendliche in 47 Ländern.Für Rückfragen und InterviewsWolf-Christian Ramm, 0541 / 71 01-158 oder 0171-6729748,c.ramm@tdh.dewww.tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6284254