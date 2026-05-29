EZVIZ, eine innovationsgetriebene Smart-Home-Marke, gab bekannt, dass sie vom renommierten Plus X Award als "Design Innovator 2026" im Bereich Smart-Home-Technologie ausgezeichnet wurde. Nachdem das Unternehmen bereits zwei Auszeichnungen für sein Flaggschiff, die smarte Video-Türsprechanlage HP7, und die Smart-Entry-Produktfamilie erhalten hatte, ist die Marke beim Plus X Award weiterhin stark vertreten und wurde von der Jury in diesem Jahr zum Gewinner in der Kategorie Smart Home gekürt. Die Auszeichnung bestätigt erneut die Leistung von EZVIZ, die echten Bedürfnisse der Nutzer mit modernster Innovation zu verbinden.

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EZVIZ has been recognised as the Design Innovator 2026 in smart home technology by the Plus X Award, receiving its third consecutive honor.

"Innovation ist tief in unserer DNA verankert und gibt uns die Kraft, die Grenzen des Smart Home zu erweitern", sagte Grant Chen, Chief Product Officer bei EZVIZ. "Die Nutzer sind der Anker von EZVIZ und erinnern uns daran, dass Technologie letztendlich dazu dient, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Deshalb können wir konsequent Produkte mit menschlicher Fürsorge entwickeln, die von Familien geliebt und geschätzt werden."

EZVIZ ist stets Vorreiter und wagt es, auf die sperrigen Gehäuse herkömmlicher Heimkameras zu verzichten, um Produkte zu entwickeln, die Technologie, Ästhetik und Lifestyle auf raffinierte Weise in Einklang bringen. Aus dieser Philosophie heraus entstand die vorbildliche Multi-Lens-Serie, die miteinander vernetzte Schwenk-Neige-Kameras mit KI-gestützter Erkennung in einem kompakten Gehäuse vereint, das sich nahtlos in die Umgebung einfügt. Getreu diesem Ansatz hat das Unternehmen kürzlich 4G-WLAN-Umschaltkameras entwickelt, um dem wachsenden Wunsch nach Verbundenheit mit der Natur gerecht zu werden.

Über Smart-Kameras hinaus führen diese Innovation und Ausgewogenheit auch die EZVIZ Smart Entry-Serie in eine neue Ära der Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Das beste Beispiel dafür ist die Star-Produktreihe Video-Türsprechanlagen, die minimalistisches Design mit modernster lokaler KI verbinden. Die Video-Türsprechanlagen von EZVIZ definieren Intercoms mit vielseitigen Funktionen und einer erfrischenden Formensprache neu. Sie verfügen über ein schlankes Außenpanel für die Entsperrung per Handflächenvenen- und Gesichtserkennung sowie verbesserte Wahrnehmung und einen Innenbildschirm, der gleichzeitig als zentraler Hub für flexibles Management dient.

Als wahrscheinlich erste der Branche, die interaktive Videobildschirme für mehr Sicherheit und bessere Kommunikation integrieren, verkörpern die Smart Locks zudem das branchenführende Design von EZVIZ. Das Flaggschiffmodell DL50FVS beispielsweise fügt sich mit seinem stilvollen Erscheinungsbild und den edlen Materialien nahtlos in moderne Wohnräume ein und ermöglicht Gesichtserkennung, Fernzugriffsverwaltung sowie Zwei-Wege-Kommunikation, wodurch bei Bedarf jederzeit ein reibungsloser Zutritt gewährleistet ist. Für zusätzlichen Bedienkomfort sorgt zudem der ergonomisch geformte Griff: Er ermöglicht es, das Schloss von beiden Seiten mühelos zu kippen ganz ohne Gefahr, sich die Finger einzuklemmen.

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