WIESBADEN (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 01.06.2026
(Nr. 183) Umsatz im Einzelhandel, April 2026
(Nr. 184) Außen- und Binnenwanderungen (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
(Nr. 185) Zum Internationalen Tag der Umwelt (5.6.2026): Abfallaufkommen in Deutschland, Jahr 2024
Dienstag, 02.06.2026
(Nr. 23) Zahl der Woche: Durchschnittliche Größe und Gewicht der Bevölkerung, 2025
Mittwoch, 03.06.2026
(Nr. 186) Einbürgerungen, Jahr 2025
Freitag, 05.06.2026
(Nr. 187) Umsatz im Dienstleistungsbereich, März 2026
(Nr. 188) Fisch- und Muschelerzeugung in Aquakulturbetrieben, Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6284279
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(Nr. 184) Außen- und Binnenwanderungen (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
(Nr. 185) Zum Internationalen Tag der Umwelt (5.6.2026): Abfallaufkommen in Deutschland, Jahr 2024
Dienstag, 02.06.2026
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Mittwoch, 03.06.2026
(Nr. 186) Einbürgerungen, Jahr 2025
Freitag, 05.06.2026
(Nr. 187) Umsatz im Dienstleistungsbereich, März 2026
(Nr. 188) Fisch- und Muschelerzeugung in Aquakulturbetrieben, Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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