DAX vor Monatsende stabil - Märkte mit moderatem Rückenwind

Der DAX startet mit leichtem Aufwärtsdrang in den letzten Handelstag des Monats und knüpft an die stabile Tendenz der vergangenen Sitzungen an. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich zum Auftakt freundlich. Die Vorgaben aus Übersee liefern Unterstützung: Die US-Indizes notieren vorbörslich im Plus, während der Nikkei den asiatischen Handel mit einer ebenfalls positiven Entwicklung beendet hat.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht die geopolitische Entwicklung zwischen den USA und Iran. Fortschritte bei Gesprächen über eine mögliche Verlängerung der Waffenruhe sorgen für Entspannung. Gleichzeitig bleibt die Lage fragil, da eine abschließende Einigung noch aussteht. Die aktuell niedrigeren Ölpreise und rückläufigen Renditen wirken stabilisierend, ohne die Unsicherheit vollständig auszublenden.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
CTS Eventim rücken deutlich in den Mittelpunkt. Die Aktie wird vorbörslich klar fester gehandelt und nimmt Kurs auf einen Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne. Treiber sind überzeugende Quartalszahlen: Umsatz und operatives Ergebnis legten spürbar zu, insbesondere das Live-Event-Geschäft entwickelte sich stärker als erwartet. Zudem sorgt das Ausbleiben neuer Enttäuschungen nach der schwächeren Kursphase für zusätzliche Nachfrage.
Bei Deutsche Bank und Kion zeigt sich dagegen ein technischer Effekt. Beide Titel werden mit Dividendenabschlag gehandelt und dürften daher optisch schwächer in den Handel starten, ohne dass dies auf eine veränderte fundamentale Einschätzung zurückzuführen ist.
International sorgt SpaceX für Aufmerksamkeit. Der geplante Börsengang eines der bedeutendsten Raumfahrtunternehmen rückt näher, auch wenn die angestrebte Bewertung zuletzt nach unten angepasst wurde. Das Thema dürfte die Dynamik im Technologiesektor prägen und verstärkt das Interesse an großen Neuemissionen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|ServiceNow Inc.
|Bull
|UN77RE
|4,02
|69,624705 USD
|2,34
|Open End
|DAX
|Bull
|UN8N1M
|4,34
|24733,491024 Punkte
|58,73
|Open End
|DAX
|Bull
|UN7ENX
|9,97
|24162,922579 Punkte
|25,97
|Open End
|DAX
|Bull
|HD12U8
|65,29
|18589,885244 Punkte
|3,85
|Open End
|DAX
|Bear
|UN7GJD
|3,00
|25388,580942 Punkte
|73,82
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.05.2026; 10:10 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|adidas AG
|Call
|UN1HKH
|0,29
|210,00 EUR
|9,94
|16.09.2026
|Oracle Corp.
|Call
|UG1RJ4
|2,45
|250,00 USD
|3,27
|16.12.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG1P38
|23
|1200,00 EUR
|3,70
|16.12.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|Call
|UG7QJF
|7,36
|1050,00 USD
|5,86
|16.12.2026
|Palantir Technologies Inc.
|Call
|UG9FW3
|1,35
|170,00 USD
|4,08
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.05.2026; 10:10 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UN1XZX
|1,68
|1027,414023 EUR
|5
|Open End
|DAX
|Long
|UN699M
|2,67
|24259,21984 Punkte
|30
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|HD6S21
|6,41
|26450,47497 Punkte
|8
|Open End
|TecDAX
|Long
|UG6P3T
|5,80
|3300,782598 Punkte
|5
|Open End
|TSMC Inc.
|Long
|UN0MXL
|24,41
|283,314962 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.05.2026; 10:10 Uhr;
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