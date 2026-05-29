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Dow Jones News
29.05.2026 10:45 Uhr
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(1)

TABELLE/Inflationsdruck sinkt im Mai in sechs Bundesländern

DJ TABELLE/Inflationsdruck sinkt im Mai in sechs Bundesländern

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai nachgelassen. In allen sechs Bundesländern, in denen Daten erhoben wurden, sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Die jährlichen Inflationsraten sanken ebenfalls.

Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,1 (Vormonat: 0,6) gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,8 (2,9) Prozent zurückgehen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr. 

=== 
             Mai     April 
 
Bayern         -0,2% gg Vm  +0,5% gg Vm 
            +2,6% gg Vj  +2,9% gg Vj 
 
Baden-Württemberg   +0,3% gg Vm  +0,6% gg Vm 
            +2,4% gg Vj  +2,6% gg Vj 
 
Sachsen        -0,1% gg Vm  +0,6% gg Vm 
            +2,8% gg Vj  +2,9% gg Vj 
 
Hessen         -0,2% gg Vm  +0,4% gg Vm 
            +2,6% gg Vj  +2,8% gg Vj 
 
Nordrhein-Westfalen  -0,2% gg Vm  +0,4% gg Vm 
            +2,4% gg Vj  +2,7% gg Vj 
 
Brandenburg      -0,1% gg Vm  +0,6% gg Vm 
            +2,8% gg Vj  +2,9% gg Vj 
--------------------------------------------------------- 
Deutschland      +0,1% gg Vm* +0,6% gg Vm 
(14.00 Uhr)      +2,8% gg Vj* +2,9% gg Vj 
*Prognose 
===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

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May 29, 2026 04:14 ET (08:14 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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