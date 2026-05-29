Von chronischem Stress über Unterbezahlung bis hin zur fehlenden Motivation: Gründe für einen "Soft Off Day" gibt es viele. Aber wie verwerflich ist es wirklich, sich im Homeoffice mehr freie Zeit zu gönnen? Wäsche waschen, Tennis spielen oder spontan nach Europa fliegen: Sogenannte "Soft Off Days" sind in der Arbeitswelt weit verbreitet. Wie Fast Company berichtet, hat die Praxis, private Erledigungen in die Arbeitszeit einzubauen, seit der Pandemie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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