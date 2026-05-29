Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Japan lag mit 1,4% leicht unter den Erwartungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.An den Markterwartungen zur Bank of Japan (BoJ) ändere das jedoch wenig. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni bleibe mit rund 80% hoch, während der übergeordnete Inflationstrend stabil erscheine, mit einer Jahresrate von etwa 1 bis 2%. Die BoJ verfüge weiterhin über Spielraum für weitere, behutsame Straffungen. Das erwartete Tempo bleibe zurückhaltend. Die wahrscheinlichsten nächsten Schritte seien Anpassungen im Juni und im Dezember. Für den JPY bedeute die schrittweise Normalisierung der Geldpolitik eine leichte Unterstützung, doch ein spürbar stärkerer Rückenwind dürfte erst einsetzen, wenn die Ölpreise nachgeben und geopolitische Risiken, die Energiekosten dämpfen würden. Der EUR/JPY-Kurs notiere derzeit um 185,50. (29.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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