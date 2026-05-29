Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Baustoffkonzern Heidelberg Materials AG (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN XS3379436598/ WKN A46ZX4) mit einem Volumen von bis zu 600 Millionen Euro auf den Markt gebracht, so die Börse Stuttgart AG.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 4,000%, der einmal jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 18. Juli 2027, das Laufzeitende sei der 18. Juli 2035. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,78% (Stand: 27.05.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,03%. S&P bewerte Heidelberg Materials mit BBB, Moody's bewerte das Unternehmen mit Baa2. (News vom 28.05.2026) (29.05.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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