Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine finale Einigung im Iran-Krieg lässt weiter auf sich warten, so die Analysten der Helaba.Zwar sollten sich Unterhändler auf ein Rahmenabkommen festgelegt haben, allerdings fehle wohl noch die Zustimmung der politischen Führungen und so bleibe die Lage am Persischen Golf unklar. Hoffnungen auf ein gütliches Ende des Konflikts dominierten aber wieder das Geschehen an den Finanzmärkten. Inflationssorgen seien aber trotz rückläufiger Ölpreise groß und inzwischen scheine es auch bei der US-Notenbank ein Umdenken in Richtung möglicher Zinserhöhungen zu geben, was der US-Administration wohl nicht gefallen werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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