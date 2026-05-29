Der chinesische E-Auto-Hersteller Xpeng hat im ersten Quartal 2026 einen deutlichen Absatzrückgang erlitten: Die Fahrzeugauslieferungen gingen um ein Drittel gegenüber dem Vorjahresquartal auf 62.682 Einheiten zurück. Das schlägt sich auch im Umsatz nieder, der um 17,6 Prozent gesunken ist. Dabei lag der Gesamtumsatz im ersten Quartal 2026 bei 13,03 Mrd. Yuan (ca. 1,65 Mrd. Euro). Das war nicht nur ein Rückgang von 17,6 Prozent gegenüber dem ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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