© Foto: Wolf von Dewitz/dpaHuawei setzt bei neuen Chips nicht mehr auf kleinere Transistoren, sondern auf mehr Geschwindigkeit. Der Ansatz könnte US-Sanktionen umgehen.Huawei setzt im globalen Rennen um leistungsfähige Halbleiter auf einen ungewöhnlichen Ansatz. Statt Chips immer weiter zu verkleinern, will der chinesische Konzern die Geschwindigkeit der Datenübertragung innerhalb von Chips erhöhen. Damit versucht Huawei laut Reuters, die Folgen der US-Sanktionen gegen China zu umgehen. Seit 2019 darf China die modernsten Lithografie-Maschinen des niederländischen Konzerns ASML nicht mehr importieren. Diese Anlagen gelten als entscheidend, um besonders kleine und leistungsfähige Chips zu produzieren. Dadurch gerieten …Den vollständigen Artikel lesen
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