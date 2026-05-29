Kassel (ots) -- Jury unter Vorsitz des Wirtschaftsweisen Prof. Dr. Gabriel Felbermayr würdigt Siggelkows Einsatz für die "Stärkung der Heranwachsenden für ein eigenständiges Leben mit Schulbildung, Herzensbildung und Sozialbildung".- Vordenker Forum ehrt seit fast 20 Jahren herausragende Persönlichkeiten, die die Zukunft unserer Gesellschaft maßgeblich mitgestalten.- Bekanntgabe des Preisträgers zum Internationalen Kindertag am 1. JuniBernd Siggelkow, Gründer und Vorstand der Stiftung "Die Arche" - christliches Kinder- und Jugendwerk - wird mit dem Vordenker-Preis 2026 ausgezeichnet. Das Vordenker Forum ehrt seit fast 20 Jahren herausragende Persönlichkeiten, die die Zukunft unserer Gesellschaft maßgeblich mitgestalten. Ziel der Preisverleihung durch eine unabhängige Jury* ist es, den gesellschaftlich wichtigen Themen "Mutiges Vordenken und tatkräftiges Handeln" Aufmerksamkeit und Gewicht zu verleihen. Die Bekanntgabe des diesjährigen Preisträgers erfolgt zum Internationalen Kindertag am 1. Juni.Der in Hamburg geborene Sozialarbeiter und Pastor Bernd Siggelkow, der in St. Pauli unter schwierigen Bedingungen aufwuchs, eröffnete am 25. November 1995 in Berlin-Hellersdorf die erste Arche als Anlaufstelle für emotional und körperlich ausgehungerte Kinder. Heute besuchen bis zu 10.000 Kinder und Jugendliche die mittlerweile 34 Standorte in ganz Deutschland sowie in Polen und der Schweiz.Sozialprojekt mit Investition in die ZukunftDie Auszeichnung "Vordenker 2026" hat Siggelkow nicht nur für sein "Sozialprojekt" erhalten. Denn die Versorgung mit Nahrung und Kleidung sowie die Betreuung der Kinder und Jugendlichen stellen nur einen Teil der Arche-Arbeit dar. Ebenso wichtig ist nach Ansicht der Jury die "Stärkung der Heranwachsenden für ein eigenständiges Leben mit Schulbildung, Herzensbildung und Sozialbildung". Wörtlich heißt es in der Jury-Begründung: "Das Projekt Arche ist vordenkend, weil der Gründer erkannt hat, dass eine frühzeitige 'Investition' in Kinder nicht nur den Betroffenen hilft, sondern am Ende auch für die Gesellschaft einen unverzichtbaren Mehrwert stiftet."Frühzeitige Hilfen bedeuten vor allem: Kinder werden gesehen und unterstützt, bevor Probleme sie belasten. Davon profitieren nicht nur sie selbst, sondern auch die Gesellschaft insgesamt. Denn rechtzeitig zu helfen ist nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, sondern auch langfristig weit sinnvoller, als später mühsam die Folgen versäumter Unterstützung beheben zu müssen. Ohne die Arbeit der Arche würden inzwischen vermutlich Tausende Kinder zu den 62.000 Schulabgängern jährlich ohne Abschluss hinzuaddiert werden müssen, sie würden vielleicht in Armut oder gar in der Illegalität leben."Wer sich um die Bildung und Chancengleichheit der heranwachsenden Generation derart umfassend und nachhaltig verdient macht wie Bernd Siggelkow, ist ein Vordenker und ein Vorbild zugleich", lobt der Jury-Vorsitzende Prof. Dr. Gabriel Felbermayr.Bernd Siggelkow erklärt dazu: "Wir können es uns nicht leisten, Kinder aus schwachen sozialen Umfeldern zurückzulassen. Menschliche Betreuung und vor allem Bildung ist der Schlüssel, um diesen Kindern eine Perspektive zu geben. Davon profitieren nicht nur diese jungen Menschen, sondern auch unsere Gesellschaft insgesamt, etwa wenn genau dieser Nachwuchs in zehn oder zwanzig Jahren zu Fachkräften herangewachsen ist, die wir dann sicherlich noch dringender als heute schon brauchen."In diesem Sinne ist die Preisvergabe in diesem Jahr nicht nur ein Dank an die Arche und ihren Gründer, sondern zugleich Mahnung an Politik und Gesellschaft, mehr in die frühkindliche Bildung und die Begleitung Jugendlicher zu investieren", sagt Heiko Hauser, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur, die den Preis vor fast 20 Jahren aus der Taufe gehoben hat. Die Preisverleihung findet im Oktober im Rahmen des Vordenker Forums in Frankfurt am Main statt.Die Arche über sich:Unsere Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien umfasst sechs Grundbausteine: FREIZEIT - sinnvolle Freizeitangebote, ESSEN - kostenlose Mahlzeiten, LERNEN - effektive Bildungsförderung, FREUNDE - nachhaltige Beziehungsarbeit, FERIEN - erlebnisreiche Feriencamps, FAMILIE - Hilfen und Beratung für Eltern.Wir sehen es als unsere Verantwortung, in der Öffentlichkeit auf soziale Missstände in unserer Gesellschaft hinzuweisen und auf breiter Ebene dafür zu werben, dass sich Lebensbedingungen benachteiligter Kinder und Familien in unserem Land dauerhaft verbessern.Die Standorte der Arche: www.kinderprojekt-arche.de/standorteDie Vordenker-Jury* Die Entscheidung über den Preisträger fällt eine unabhängige Jury, die unter Prof. Dr. Gabriel Felbermayr, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen") und Direktor am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, als Vorsitzenden hochkarätig besetzt ist. Dazu gehören Prof. Dr. Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen"), der KI-Pionier Prof. Dr. Sebastian Thrun (Vordenker 2022), der Journalist Dr. Claus Kleber, Prof. Michael Binder, Ph.D., Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Makroökonomie und Empirische Wirtschaftsforschung an der Goethe-Universität, Prof. Dr. Beate Hofmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), die ehemalige deutsche Biathletin Magdalena Neuner, der Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser und sein Vorgänger Johannes Sczepan sowie der Finanzberater Johannes Schäffer.Weitere Informationen: Vordenker Forum, www.vordenker-forum.deKontakt:Sebastian DillingPlansecur UnternehmenskommunikationTel. 0561 9355-103sebastian.dilling@plansecur.deOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/6284324