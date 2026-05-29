Wir sehen, dass die Aktivitäten von Viscom im Bereich Halbleiter für die Investmentthese zunehmend an Bedeutung gewinnen, da OEM-Röntgenröhren und Mikroelektronik potenzielle Upside über die Kernrückkehr im SMT bis zum Geschäftsjahr 2027 hinaus bieten. OEM-Röntgenröhren werden durch neue Kunden und die Nachfrage aus den Bereichen Halbleiter, Luft- und Raumfahrt sowie Automobilanwendungen, insbesondere in Asien, unterstützt, während die Mikroelektronik frühzeitige Optionen in Bereichen wie Mikrobumps, Photonik und Leistungshalbleiter bietet. Obwohl größere Aufträge noch nicht gesichert sind und der Zeitrahmen ungewiss bleibt, verbessert sich das Risiko-Ertrags-Verhältnis. Eine erneute Projektaktivität in den Endmärkten von Viscom und der operative Hebel durch eine schlankere Kostenbasis sowie höhere erwartete Volumina stärken die Ertragsprognose für die mittlere Frist. Wir erhöhen unser Kursziel von 6,00 EUR auf 8,00 EUR und bestätigen unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se
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