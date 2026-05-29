Die Kursrallye der ITM Power-Aktie ist immer noch nicht zu Ende. Innerhalb der letzten drei Monate schoss der Kurs des britischen Wasserstoffspezialisten um +240% in die Höhe. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen summierten sich die Kursgewinne auf +35%. Was gibt ITM Power immer noch so viel Rückenwind und ist es nicht schon zu spät für einen Kauf? Neue Kurstreiber Hauptkurstreiber der ITM Power-Aktie war in den letzten Tagen die Aufnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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