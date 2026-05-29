Solana hat zuletzt massiv korrigiert und näherte sich dabei der wichtigen Marke von 80 US$. Während die Lage im Nahen Osten weiter für Unsicherheit sorgt, zeigen aktuelle Markt- und Liquidationsdaten nun ein interessantes Bild. Rund um die Unterstützung baut sich wieder Nachfrage auf, während auf der Oberseite bereits die nächste Zielzone wartet. Nahost-Konflikt sorgt erneut für Druck am Kryptomarkt Die geopolitische Lage bleibt derzeit einer der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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