Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 dürfte nicht nur sportlich eines der größten Events der kommenden Jahre werden. Auch wirtschaftlich könnte das Turnier Milliarden bewegen. Sponsoren, Sportartikelhersteller, Medienkonzerne, Reiseunternehmen und Zahlungsdienstleister hoffen bereits jetzt auf zusätzliche Umsätze. Deshalb rücken mehrere bekannte Aktien langsam wieder stärker in den Mittelpunkt. Adidas, Nike und Puma könnten früh in den Fokus rücken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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