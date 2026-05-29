DAX Prognose für Freitag, 29.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.063 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich am Morgen zunächst erholen, hat die 25.200 Punkte-Marke nicht erreicht. Es stellte sich gegen Mittag Gewinnmitnahmen ein, die den Index wieder zurück an die 25.000 Punkte-Marke gebracht haben. Am Nachmittag stellte sich eine erhöhte Vola ein, der DAX konnte sich im Zuge dessen wieder über die 25.100 Punkte-Marke schieben. Es wurde im Handel gestern ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Erholung zunächst weiter fort, zum Handelsende hin bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Der DAX ging bei 25.091 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX aktuell an entscheidender Widerstandszone Der DAX konnte sich wieder über die SMA20 im Stundenchart schieben, kämpft jedoch weiterhin mit der SMA50 bei rund 25.166 Punkten. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 25.450 Punkte würde das technische Bild deutlich aufhellen und den Weg in Richtung Allzeithoch freimachen.

Der DAX konnte sich wieder über die SMA20 im Stundenchart schieben, kämpft jedoch weiterhin mit der SMA50 bei rund 25.166 Punkten. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 25.450 Punkte würde das technische Bild deutlich aufhellen und den Weg in Richtung Allzeithoch freimachen. Bullen haben aktuell leichte Vorteile Das technische Setup spricht mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 - für ein bullisches Szenario. Solange der DAX über 25.177 Punkten bleibt, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 25.333 bis 25.538 Punkte.

Das technische Setup spricht mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 - für ein bullisches Szenario. Solange der DAX über 25.177 Punkten bleibt, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 25.333 bis 25.538 Punkte. Unterstützungen bleiben entscheidend Fällt der DAX wieder unter die SMA20 zurück, könnten die Unterstützungen bei 25.047 und 24.953 Punkten schnell in den Fokus rücken. Unterhalb von 24.911 Punkten würde sich das Risiko einer größeren Korrektur deutlich erhöhen.

Der DAX ist am Freitag, den 29.05.2026, bei 25.177 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der deutsche Leitindex aktuell 114 Punkte über dem Vorbörsenstand des Vortages und 86 Punkte über dem Tagesschluss vom Donnerstag.

Nach einem zunächst freundlichen Handelsstart am Donnerstag konnte der DAX die Marke von 25.200 Punkten nicht nachhaltig überwinden. Im weiteren Tagesverlauf sorgten Gewinnmitnahmen für Rücksetzer bis an die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Eine anschließende Erholung führte den Index wieder über 25.100 Punkte, dennoch wurde auf Xetra ein weiterer Tagesverlust verzeichnet.

Der DAX beendete den Handel schließlich bei 25.091 Punkten.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zu den stärksten Werten im DAX gehörten am Donnerstag:

Rheinmetall +4,16 %

Infineon +4,11 %

Airbus +2,14 %

Auf der Verliererseite standen:

Siemens Energy -4,19 %

Münchener Rück -2,38 %

Beiersdorf -2,21 %

Von den 40 DAX-Werten schlossen lediglich 14 Aktien im Plus, während 26 Titel Verluste verzeichneten....

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