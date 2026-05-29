Wiesbaden (ots) -Positive Bilanz in Sachen Hagelunwetter: Bei R+V-Versicherten beliefen sich die Schäden im Jahr 2025 nur auf 56 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte machten dabei Kfz-Schäden aus. Im Vergleich zu 2024 ein moderates Jahr. Da verzeichnete die R+V Hagelschäden in Höhe von 97 Millionen Euro."Das Jahr 2025 war insgesamt ein Ausreißer in Sachen Elementarschäden - ganz entgegen dem Trend steigender Unwetterschäden", sagt Michael Schiener vom Schadenmanagement der R+V. Trotz günstiger Vorjahresbilanz schaut der Hagelexperte derzeit aber besorgt aufs Wetter. "Statistisch gesehen beginnt genau jetzt die Hagelsaison. Sie dauert dann bis in den Herbst hinein", sagt Schiener. Besonders günstige Bedingungen für Hagelunwetter: heiße Tage und milde Nächte. "Die zunehmend warmen Sommer begünstigen die Entstehung von Hagel."Auch 2025 schickte Ende Mai ein Sturmtief heftigen Hagel, Sturmböen und Starkregen über Deutschland. "Dieses eine Unwetter ist für jeden dritten Hagelschaden an Autos unserer Versicherten im vergangenen Jahr verantwortlich", berichtet Schiener. "Typisch Hagel: Auf einen Schlag entstehen tausende Schäden, konzentriert auf eine begrenzte Region."Hagelkörner, so groß wie Golfbälle, sind in Deutschland keine Seltenheit. Wenn sie zu Boden prasseln, hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung: beschädigte Hausdächer, zerschlagene Fenster, in den Autos tiefe Dellen im Blech. Die Empfehlung von Schiener: Wenn schwere Unwetter angekündigt sind, sollte man sein Fahrzeug rechtzeitig unterstellen. "Am besten in der eigenen Garage. Unter einer Brücke oder Durchfahrt ist das Fahrzeug ebenfalls geschützt." Und wenn es am Auto oder einem Gebäude zu Schäden kommt, sollten diese möglichst mit Fotos dokumentiert und zeitnah der Versicherung gemeldet werden.Pressekontakt:Gesa FritzKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-52284E-Mail: gesa.fritz@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/6284359