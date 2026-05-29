© Foto: Dall-EPrognosemärkte zeigen eine deutlich zunehmende Skepsis hinsichtlich der kurzfristigen Kursentwicklung. Steigt das Risiko eines Bitcoin-Absturzes unter 70.000 US-Dollar?Nachdem die weltweit größte Kryptowährung in den vergangenen Tagen deutlich an Wert verloren hat, rechnen immer mehr Marktteilnehmer mit einem Rückgang unter die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar. Prognosemärkte zeigen eine deutlich zunehmende Skepsis hinsichtlich der kurzfristigen Kursentwicklung. Am Freitagvormittag notiert Bitcoin bei 73.550 US-Dollar und liegt damit zwar 0,8 Prozent im Plus gegenüber dem Vortag. Auf Wochensicht steht jedoch ein Minus von mehr als fünf Prozent zu Buche. Bitcoin notiert …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE