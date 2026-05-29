Das kam bei den Anlegern gut an und schickte die Aktie des Ticketvermarkters und Veranstalters als Gewinner ins heutige Aktienrennen: Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 23 % auf 613,5 Mio. Euro, das Ebitda verbesserte sich um 18,5 % auf 118,9 Mio. Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn nach Anteilen Dritter von 46,1 Mio. Euro auf 63,7 Mio. Euro. Ende März noch hatte das Unternehmen eine verhaltene Prognose für 2026 ausgegeben, die für einen Kurseinbruch an der Börse gesorgt hatte. Davon ist nun nichts mehr zu spüren, zumal man nun für das laufende Jahr leichte Steigerungen beim Umsatz und dem bereinigten operativen Gewinn in Aussicht stellte.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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