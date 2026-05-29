Der Spezialist für Datenauswertung im Großmaßstab könnte von Investitionen der Trump-Administration in heimische Drohnenentwickler profitieren. Laut Wall Street Journal will Washington solche Beteiligungen eingehen. Neben PALANTIR (+ 8,2 %) hat davon gestern auch AXON ENTERPRISE (+ 12,7 %) kursmäßig profitiert. Digitale Plattformen beider Unternehmen weisen Zusammenhänge zur Drohnentechnologie auf.
Frankfurter Börsenbrief ab nächstem Donnerstag (23/2026) mit weiterer Einordnung. - Aus "historischem" Anlass ein Zitat:
"Die fundamentalen Probleme, vor denen die Welt heute steht, lassen sich nicht mit militärischen Mitteln lösen." Diese Mahnung John F. Kennedys, der heute vor 109 Jahren zur Welt kam, bleibt auch 2026 bedenkenswert.
Helmut Gellermann
Frankfurter Börsenbrief ab nächstem Donnerstag (23/2026) mit weiterer Einordnung. - Aus "historischem" Anlass ein Zitat:
"Die fundamentalen Probleme, vor denen die Welt heute steht, lassen sich nicht mit militärischen Mitteln lösen." Diese Mahnung John F. Kennedys, der heute vor 109 Jahren zur Welt kam, bleibt auch 2026 bedenkenswert.
Helmut Gellermann
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