Am 22. Mai 2026 - knapp vier Monate nach dem IPO - war es soweit: Erstmals überhaupt kletterte der Börsenwert von ASTA Energy Solutions über die Marke von 1.000 Mio. Euro. Verglichen mit der Marktkapitalisierung von 612 Mio. Euro zum Handelsstart entspricht das einem Plus von deutlich mehr als 60 Prozent. Anleger, die das Glück hatten und bei der Emission Stücke zum Ausgabepreis von 29,50 Euro ins Depot gebucht bekommen haben, liegen sogar um fast 145 Prozent vorn. Viel rasanter kann die Performance einer Neuemission kaum sein. Sofern die Handelsliquidität ausreicht, hat der Hersteller von Drillleitern und Roebelstäben aus Kupfer für den Einsatz in Hochleistungsgeneratoren damit gute Chancen, demnächst einen Platz im SDAX zu bekommen. Regelmäßige Leser von boersengefluester.de kennen die Wachstumsstory des Unternehmens aus Oed (Österreich) mit Listing im Frankfurter Börsensegment Prime Standard bereits (HIER) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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