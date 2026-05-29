Die Fußballweltmeisterschaft 2026 könnte für diesen europäischen Konsumwert zum perfekten Katalysator werden. Gleichzeitig läuft die operative Wende deutlich schneller, als viele Experten erwartet hatten, und jetzt sendet auch die Aktie wieder frische Kaufsignale. Genau daraus ergibt sich mit einem ausgewählten Call-Optionsschein eine außergewöhnliche Chance.Unter dem neuen Management läuft das Geschäft inzwischen auf Hochtouren. Umsatz, operativer Gewinn und Nettogewinn übertrafen zuletzt die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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