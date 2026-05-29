Elon Musk hat derzeit allen Grund zur Freude: SpaceX steuert mit Vollgas auf den Börsengang zu, gleichzeitig erhält der Tech-Milliardär unfreiwillige Schützenhilfe vom Erzrivalen Blue Origin. Und auch ein aufkeimendes Problem dürfte ihm derzeit kaum Sorgen bereiten. Weniger erfreulich ist die Lage dagegen für einige Zocker.• Eine Rake von Blue Origin ist bei einem Triebwerkstest explodiert, SpaceX profitiert.• Zocker verlieren rund 1,5 Millionen Dollar mit dem Perpetual-Kontrakt SPACEX-USDH.• Heliumpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär