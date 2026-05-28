Le 28 mai/May 2026
The common shares of Nass Valley Gateway Ltd. will be delisted from the CSE at market close today, May 28, 2026.
Nass Valley Gateway is currently suspended. See Bulletin 2024-0702.
___________________________
Les actions ordinaires de Nass Valley Gateway Ltd. seront retirées de la cote de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 28 mai 2026.
Nass Valley Gateway est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0702.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 28 mai/May 2026
Symbol(s)/Symbole(s): NVG
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of Nass Valley Gateway Ltd. will be delisted from the CSE at market close today, May 28, 2026.
Nass Valley Gateway is currently suspended. See Bulletin 2024-0702.
___________________________
Les actions ordinaires de Nass Valley Gateway Ltd. seront retirées de la cote de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 28 mai 2026.
Nass Valley Gateway est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0702.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 28 mai/May 2026
Symbol(s)/Symbole(s): NVG
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
© 2026 Newsfile Corp.