Le 28 mai/May 2026The common shares of Nass Valley Gateway Ltd. will be delisted from the CSE at market close today, May 28, 2026.Nass Valley Gateway is currently suspended. See Bulletin 2024-0702.___________________________Les actions ordinaires de Nass Valley Gateway Ltd. seront retirées de la cote de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 28 mai 2026.Nass Valley Gateway est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0702.Date: Market Close/Clôture du marchés le 28 mai/May 2026Symbol(s)/Symbole(s): NVGIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.