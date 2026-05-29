Erfurt (ots) -Was motiviert Kinder und Jugendliche eigentlich, sich ehrenamtlich für andere zu engagieren? "ehrensache" (SWR/NDR) erzählt in zwei Staffeln von außergewöhnlichem Engagement und Verantwortung - bei der Jugendfeuerwehr und der DLRG-Jugend. Die jeweils zwölfteiligen Staffeln der Doku-Serie zeigen, wie vielfältig und unverzichtbar Ehrenamt ist - zu sehen ab 3. Juni 2026 auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) sowie immer mittwochs in Doppelfolgen ab 20:10 Uhr im TV."ehrensache" richtet sich an Preteens und zeigt über Monate hinweg Jugendliche in ihrem Alltag zwischen Schule, Freizeit und Engagement. Es geht um Zusammenhalt und den Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun. Produziert wurde die Doku-Serie von MingaMedia Entertainment. Die Redaktion beim SWR verantwortet Oliver Neitzel und beim NDR Ulrike Ziesemer.Zum Inhalt: "ehrensache - die Jugendfeuerwehr" (SWR) zeigt vier Teenager aus Remagen in ihrer Freizeit und bei den Aktivitäten in der Jugendfeuerwehr: Von Vereinstreffen, Einsatzübungen, Ausflügen bis hin zur Teilnahme beim Bundesentscheid der deutschen Jugendfeuerwehr in Andernach. Gleichzeitig beleuchtet die Staffel auch persönliche Hintergründe, etwa die prägenden Erfahrungen rund um die Flutkatastrophe im Ahrtal.Zum Inhalt: "ehrensache - die DLRG-Jugend" (NDR) begleitet an der Ostseeküste vier junge Rettungsschwimmer*innen, die Verantwortung am und im Wasser übernehmen. Durch ihr Ehrenamt erleben sie nicht nur aufregende sowie emotionale Momente, sondern finden auch Freund*innen fürs Leben. Zwischen Training, Prüfungen, Wettkämpfen und Einsätzen wird deutlich, was es bedeutet, sich für andere einzusetzen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6284394