Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation im Euroraum zeigt sich aktuell uneinheitlich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für Deutschland werde überwiegend eine stabile Teuerungsrate erwartet, während Marktteilnehmer wie Frankreich mit weiter steigender Inflation rechnen würden. In Deutschland schwäche sich zugleich der Arbeitsmarkt ab. Für den auslaufenden Monat werde ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet, was die fragile Konjunktur und die gedämpfte Nachfrage widerspiegele. Ein zentraler Treiber der Divergenz seien die Energiepreise. In Deutschland würden niedrigere Benzinpreise infolge des Tankrabatts kurzfristig inflationsdämpfend wirken, sodass der Preisauftrieb bei Mobilität und Transport geringer ausfalle. In anderen Ländern des Euroraums seien Energie- und Kraftstoffkosten zuletzt weiter gestiegen, was den Verbraucherpreisindex nach oben ziehe und die Erwartungen für die kommenden Monate erhöhe. (29.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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