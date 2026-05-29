Der Robotaxi-Betreiber Waymo hat angekündigt, das neue Fahrzeugmodell Ojai in den nächsten Wochen in den Publikumsbetrieb zu integrieren. Der Elektro-Van wurde gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Zeekr entwickelt, der auch Chassis und Karosserie fertigt. Sensoren, Computer und Software baut Waymo aber selbst ins Fahrzeug ein. Dass die Geely-Marke Zeekr und Waymo an einem gemeinsamen Robotaxi arbeiten, ist schon seit Jahren bekannt, erste Prototypen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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