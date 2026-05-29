© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoBYD will autonome Fahrtechnik und LiDAR-Sensoren künftig selbst in günstige Volumenmodelle bringen. Gleichzeitig verschärft der neue KI-Chip den Konkurrenzkampf mit Tesla und Huawei.Laut Bloomberg verschärft BYD den Wettbewerb im Markt für autonomes Fahren massiv und setzt dabei zunehmend auf eigene Halbleitertechnologie. Der weltweit größte Hersteller von Elektroautos stellte demnach am Donnerstag einen neuen 4-Nanometer-Chip für autonomes Fahren vor, den das Unternehmen als leistungsstärksten Chip Chinas für selbstfahrende Fahrzeuge bezeichnet. Gleichzeitig kündigte BYD an, sein Fahrerassistenzsystem "God's Eye" deutlich breiter auszurollen und künftig auch günstige Volumenmodelle mit …Den vollständigen Artikel lesen
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