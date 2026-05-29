Holzminden (ots) -Die Verbraucher haben längst entschieden: Die Wärmepumpe war 2025 erstmals die meistverkaufte Heizung in Deutschland - ein deutliches Signal. Die Entscheidung, welches Modell eingebaut wird liegt inzwischen nicht mehr nur beim Fachhandwerk vor Ort. Kunden sind zunehmend informierter und treffen bewusste Markenentscheidungen - der Anspruch an Qualität, Services und Leistung der Hersteller ist dementsprechend hoch, auch die Herkunft ist entscheidend.Viele Verbraucher entscheiden sich bewusst für die Produkte von Herstellern, die mit Erfahrung im deutschen Markt und einem guten Service punkten können. Das weltweit agierende Familienunternehmen Stiebel Eltron beispielsweise - gegründet 1924 in Berlin, Hauptstandort heute ist Holzminden in Niedersachsen - ist einer der wenigen noch verbliebenen Hersteller, die nicht nur in Deutschland ihre Wärmepumpen entwickeln, sondern auch fertigen - und das bereits seit 50 Jahren. "Gerade bei einer Investition, die ein Haus über Jahrzehnte prägt, achten viele Menschen auf Qualität, Erfahrung und langfristige Verlässlichkeit", sagt Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing bei Stiebel Eltron. Dementsprechend sei es für viele Kunden ein wichtiges Argument, dass Entwicklung und Fertigung in Deutschland stattfinden.Das Unternehmen bekennt sich seit Jahren klar zur Wärmepumpe und setzt ausschließlich auf diese Heizung - Gas- oder Ölheizungen sind beim deutschen Hersteller nicht im Portfolio zu finden. Damit können sich auch die Mitarbeiter identifizieren, bestätigt Schmidt: "Viele sind schon seit Jahrzehnten dabei, oft sind noch andere Familienmitglieder im Unternehmen beschäftigt. Es wird immer wieder deutlich, dass die Belegschaft mit Überzeugung dabei ist - und die Menschen stolz sind, an der Energiewende aktiv mitzuarbeiten."Am Stammsitz in Holzminden und in direkter Nachbarschaft im nordrhein-westfälischen Höxter werden unter anderem Luft-Wasser-Wärmepumpen gefertigt - wie das Top-Produkt, die WPL-A Plus: Sie spielt sowohl im Neubau als auch im Bestand ihre Vorteile aus. Klassische Heizkörper oder eine Fußbodenheizung können von der WPL-A versorgt werden. Dabei erreicht sie jeweils die höchste Energieeffizienzklasse A+++ und arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290). Gleichzeitig ist sie außergewöhnlich leise und damit auch für dicht bebaute Wohngebiete geeignet. "Viele Herausforderungen, die zuletzt in den Diskussionen über die Wärmepumpe aufgeführt wurden, sind mit den Produkten unserer neuen Generation obsolet", weiß der Experte."Unabhängig von eventuellen Diskussionen steht fest: Die Wärmepumpe ist die richtige Entscheidung, wenn es um eine neue Heizung geht. Sie ist absolut zukunftssicher und schützt vor aktuellen oder künftigen Preissprüngen bei fossilen Brennstoffen. Dazu kommt: Aktuell fördert der Staat den Einbau einer neuen Wärmepumpe noch mit bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten. Die beste Zeit, auf eine Wärmepumpe zu wechseln, ist daher jetzt", ist Schmidt überzeugt.Wie sich die private Energiewende im Einzelfall rechnet, lässt sich über den Stiebel Eltron-Angebotsservice (www.stiebel-eltron.de/heizungstausch) auf der Homepage des Unternehmens ermitteln. Hausbesitzer bekommen hier sofort einen ersten unverbindlichen Überblick zu den anfallenden Kosten sowie auf Wunsch ein unverbindliches Komplettangebot eines qualifizierten Fachhandwerkers aus der Region für die Installation einer Wärmepumpe.Pressekontakt:Henning SchulzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 (0) 55 31 / 70 29 56 85henning.schulz@stiebel-eltron.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62786/6284414