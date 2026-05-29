Berlin/Potsdam (ots) -Berlin, [29.05.2026] - Venesa Hoffmann übernimmt zum 01. Juni 2026 die Geschäftsführung des Informations-Verarbeitungs-Zentrums (IVZ). Sie folgt auf Dr. Georg Greten, der das IVZ seit 25 Jahren leitet und zum 01. Oktober 2026 in den Vorruhestand geht.Die Bestellung von Venesa Hoffmann wurde sowohl vom Verwaltungsrat des IVZ als auch vom Verwaltungsrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) bestätigt.Venesa Hoffmann verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in internationalen Unternehmen der Technologie-, Plattform- und Digitalwirtschaft. Zuletzt verantwortete sie als Head of Digitalization bei BORA Lüftungstechnik den stabilen Betrieb sowie die strategische Weiterentwicklung der digitalen Organisation des Unternehmens in einer Phase tiefgreifender struktureller Veränderungen. Zuvor war sie unter anderem als Director Manufacturing bei Oracle, als Interim Director Transformation bei Zeppelin sowie als Interim Chief Digital Officer bei der GEMA tätig. Frühere Stationen umfassen leitende Funktionen bei Napster, Vodafone und über zehn Jahre in verschiedenen Management- und Geschäftsführungsfunktionen bei Microsoft, darunter die Rolle als Country Manager / CEO der kroatischen Landesgesellschaft.Prof. Dr. Nicole Küchler-Stahn, Vorsitzende des IVZ-Verwaltungsrates:"Die berufliche Laufbahn von Frau Hoffmann ist durchgängig geprägt von der erfolgreichen Stabilisierung komplexer IT-Infrastrukturen, dem Aufbau skalierbarer Plattformen, dem Führen in Transformationsphasen sowie der Etablierung verbindlicher Digital- und IT-Governance-Strukturen. Mit ihrem Profil, ihrer breiten Führungserfahrung und ihrer ausgeprägten Stakeholder- und Transformationskompetenz erfüllt Frau Hoffmann die Anforderungen an die Position der IVZ-Geschäftsführung in besonderem Maße."Venesa Hoffmann:"Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht für Verlässlichkeit, Qualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt - Werte, die ich auch in der IT-Infrastruktur widergespiegelt sehen möchte. Die Möglichkeit, das IVZ als zentralen Dienstleister der ARD, der Deutschen Welle und des Deutschlandradio weiterzuentwickeln, ist für mich eine außergewöhnliche Aufgabe. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team des IVZ auf dem starken Fundament von Dr. Greten aufzubauen und es im Sinne der ARD Tech-Unit weiterzuentwickeln."Dr. Georg Greten wird seine Nachfolgerin Venesa Hoffmann in den nächsten Monaten unterstützen und so einen reibungslosen Übergang gewährleisten. Prof. Dr. Nicole Küchler-Stahn: "Dafür gilt ihm unser besonderer Dank. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Monate, bevor wir Georg Greten aus der ARD-Familie würdig verabschieden werden."Das Informations-Verarbeitungs-Zentrum (IVZ), mit Sitz beim Rundfunk Berlin-Brandenburg und Standorten in sieben weiteren Städten Deutschlands, arbeitet im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als zentraler IT-Dienstleister aller ARD-Landesrundfunkanstalten, der Deutschen Welle und für Deutschlandradio.Schwerpunkt der IT-Dienstleistung des IVZ ist der Betrieb und die Entwicklung:· von betriebswirtschaftlichen Anwendungen, insbesondere SAP,· von Anwendungen zur Archivierung und dem Abruf des Programmvermögens, insbesondere Video und Hörfunk,· von ARD-weit standardisierten Anwendungen.Hierfür betreibt das IVZ eine optimierte, hochverfügbare IT-Infrastruktur in eigenen Rechenzentren, die anwendungsübergreifend nach höchsten IT-Sicherheitsstandards genutzt werden kann.Pressekontakt:rbb Kommunikationpresse (at) rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6284453