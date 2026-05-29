© Foto: @JConcilus/@JConcilus/ - AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Beim Bodentest in Cape Canaveral ist eine New Glenn-Rakete von Blue Origin explodiert. Droht nun auch Ungemach für die börsennotierten Weltraumunternehmen?Schockmoment in Cape Canaveral: Am Donnerstagabend ist eine New-Glenn-Rakete von Blue Origin bei einem sogenannten Hot-Fire-Test auf einer Startrampe explodiert, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Bei diesem Bodentest werden die Triebwerke gezündet, während die Rakete gesichert auf der Startrampe steht. Laut Behördenangaben wurde niemand verletzt und auch für die Öffentlichkeit habe keine Gefahr bestanden. Blue-Origin-Gründer Jeff Bezos erklärte, alle Mitarbeiter seien in Sicherheit. Die Ursache sei noch unklar, man arbeite jedoch …Den vollständigen Artikel lesen
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