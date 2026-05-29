Die Wasserstoffbranche erlebt derzeit eine bemerkenswerte Rückkehr an die Börse. Steigende Energiepreise und neue Hoffnungen auf die Energiewende sorgen für deutliches Interesse bei Investoren. Besonders die Aktien von Plug Power und Nel ASA haben zuletzt kräftig zugelegt und stehen wieder im Fokus des Marktes.Wasserstoffwerte melden sich zurück Nach einer langen Schwächephase haben zahlreiche Wasserstoff-Aktien eine starke Gegenbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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