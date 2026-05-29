CTS Eventim ist mit deutlichem Wachstum in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Ticketvermarkter und Veranstalter von Live-Events steigerte Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal klar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders das Geschäft mit Konzerten und Veranstaltungen entwickelte sich dynamisch und sorgte auch an der Börse für positive Reaktionen.Umsatz legt kräftig zu In den ersten drei Monaten des Jahres erhöhte sich der Konzernumsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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