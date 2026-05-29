Frankfurt am Main (ots) -Im Podcast "Freiheit Deluxe" trifft Jagoda Marinic seit fünf Jahren Menschen, mit denen sie ihren jeweiligen Freiheitsbegriff beleuchtet. Ab Freitag, 5. Juni, wird es ergänzend den neuen Podcast "Marinics Freiheit" in ARD Sounds geben. Er erscheint alle zwei Wochen im Wechsel mit "Freiheit Deluxe". Beide Formate entstehen in ARD-Kooperation mit SWR, WDR und Radio Bremen unter der Federführung des Hessischen Rundfunks (hr).Mit "Marinics Freiheit" starten hr, SWR, WDR und Radio Bremen mit Jagoda Marinic ein neues Podcast-Format, das sich bewusst von klassischen Meinungs- und Talkformaten absetzt: In kompakten 25 bis 30 Minuten liefert der Podcast fokussierte Analysen gesellschaftlicher und popkultureller Aufreger - jenseits von Lagerlogiken und plakativer Empörung. Statt Positionen zu reproduzieren, rückt Jagoda Marinic die Mechaniken hinter den Debatten in den Mittelpunkt. Das Format richtet sich an Hörerinnen und Hörer, die nicht länger mitempört sein wollen, sondern begreifen möchten, warum bestimmte Themen emotional aufgeladen sind und was sie über unsere Gesellschaft verraten. Die verstehen wollen, warum uns aufregt, was uns aufregt. Ergänzt wird jede Episode durch einen Gast, der eigene Erfahrungen oder besondere Einblicke mitbringt. Die Hörerinnen und Hörer können erwarten, nach den Folgen besser zu verstehen, welche gesellschaftlichen Dynamiken die jeweils diskutierte Debatte antreiben."Marinics Freiheit" erscheint ab Freitag, 5. Juni im Kanal von "Freiheit Deluxe" in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/freiheit-deluxe-mit-jagoda-marinic/urn:ard:show:5fda9cb937c63786/) und überall, wo es Podcasts gibt.Der Podcast "Freiheit Deluxe"Jagoda Marinic trifft alle zwei Wochen Menschen, die mit ihren Worten und ihrem Wirken Debatten auslösen und inspirieren. In inzwischen über 100 Folgen waren zuletzt unter anderem Marietta Slomka, Fatih Akin, Anne Brorhilker, Caroline Wahl, Anselm Grün und Angela Merkel dabei. Zu Gast im heute erscheinenden Gespräch ist der Jurist und Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Alle Folgen von "Freiheit Deluxe" sind in ARD Sounds abrufbar (https://www.ardsounds.de/sendung/freiheit-deluxe-mit-jagoda-marinic/urn:ard:show:5fda9cb937c63786/).Jagoda Marinic ist eine vielseitige und unverwechselbare Stimme der deutschen Kulturlandschaft. Als Schriftstellerin, Kolumnistin und Podcasterin prägt sie den gesellschaftlichen Diskurs mit Empathie, Klarheit und politischem Engagement und bringt dabei eine einzigartige, diverse Perspektive mit.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentinJanina SchmidTel.: 069 155 4498E-Mail: janina.schmid@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6284467