Datum der Anmeldung:
27.05.2026
Aktenzeichen:
B1-86/26
Unternehmen:
BAT Holding GmbH, Ratzeburg; Erwerb von Geschäftsanteilen und der Mitkontrolle an der HANSA Landhandel GmbH & Co. KG, Heeslingen
Produktmärkte:
Düngemittel, Futtermittel, Getreide, Pflanzenschutzmittel, Saatgut, Ölsaaten
27.05.2026
Aktenzeichen:
B1-86/26
Unternehmen:
BAT Holding GmbH, Ratzeburg; Erwerb von Geschäftsanteilen und der Mitkontrolle an der HANSA Landhandel GmbH & Co. KG, Heeslingen
Produktmärkte:
Düngemittel, Futtermittel, Getreide, Pflanzenschutzmittel, Saatgut, Ölsaaten
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