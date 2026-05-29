Datum der Anmeldung:
26.05.2026
Aktenzeichen:
B7-40/26
Unternehmen:
Accel-KKR Strategic Capital LP, Menlo Park (USA); mittelbarer Anteilserwerb an Securepoint GmbH, Lüneburg
Produktmärkte:
IT-Sicherheitshardware, IT-Sicherheitssoftware, Software für Cybersecurity
26.05.2026
Aktenzeichen:
B7-40/26
Unternehmen:
Accel-KKR Strategic Capital LP, Menlo Park (USA); mittelbarer Anteilserwerb an Securepoint GmbH, Lüneburg
Produktmärkte:
IT-Sicherheitshardware, IT-Sicherheitssoftware, Software für Cybersecurity
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