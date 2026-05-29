Datum der Anmeldung:
22.05.2026
Aktenzeichen:
B4-51/26
Unternehmen:
CFS Consultancy GmbH, Deutschland; Erwerb einer nicht-kontrollierenden Beteiligung von bis zu 30 % an der Bento Box TopCo S.à r.l., Luxemburg
Produktmärkte:
frisch zubereitete verzehrfertige Convenience-Produkte z.B. Sushi
22.05.2026
Aktenzeichen:
B4-51/26
Unternehmen:
CFS Consultancy GmbH, Deutschland; Erwerb einer nicht-kontrollierenden Beteiligung von bis zu 30 % an der Bento Box TopCo S.à r.l., Luxemburg
Produktmärkte:
frisch zubereitete verzehrfertige Convenience-Produkte z.B. Sushi
© 2026 Bundeskartellamt