Datum der Anmeldung:
22.05.2026
Aktenzeichen:
B3-67/26
Unternehmen:
Avista Capital Holdings L.P., New York/USA; mittelbarer Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der und Kontrolle über die sanotact Group GmbH, Münster; (Gemeinschaftsunternehmen mit Veräußerer Flotte Beteiligungen GmbH)
Produktmärkte:
Auftragsentwicklung- und Auftragsfertigungsdienstleistungen, CDMO-Dienstleistungen, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine
22.05.2026
Aktenzeichen:
B3-67/26
Unternehmen:
Avista Capital Holdings L.P., New York/USA; mittelbarer Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der und Kontrolle über die sanotact Group GmbH, Münster; (Gemeinschaftsunternehmen mit Veräußerer Flotte Beteiligungen GmbH)
Produktmärkte:
Auftragsentwicklung- und Auftragsfertigungsdienstleistungen, CDMO-Dienstleistungen, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine
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