Datum der Anmeldung:
22.05.2026
Aktenzeichen:
B13-56/26
Unternehmen:
Triton Investment Partners LLP, London (GBR); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über KAUTZ Starkstrom-Anlagen Luxemburg S.à r.l., Luxemburg, KAUTZ Starkstrom-Anlagen GmbH, Trier, Horstmann & Schwarz GmbH & Co. KG, Heiligenhaus u.a.
Produktmärkte:
Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen, Trafostationen
22.05.2026
Aktenzeichen:
B13-56/26
Unternehmen:
Triton Investment Partners LLP, London (GBR); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über KAUTZ Starkstrom-Anlagen Luxemburg S.à r.l., Luxemburg, KAUTZ Starkstrom-Anlagen GmbH, Trier, Horstmann & Schwarz GmbH & Co. KG, Heiligenhaus u.a.
Produktmärkte:
Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen, Trafostationen
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