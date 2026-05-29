Freitag, 29.05.2026
Die nächste große Rohstoff-Sensation? Dieses Unternehmen besitzt das größte Wolfram-Portfolio der USA
WKN: 851676 | ISIN: AT0000728209 | Ticker-Symbol:
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
29.05.2026 12:33 Uhr
PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Entscheidung des HG Wien 13 Cg 69/19b - Gebäudeeinsturz 17.10.2014

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta000/29.05.2026/11:58 UTC+2)

Der Vorstand der Josef Manner & Comp. AG wurde heute darüber informiert, dass die Klage, das Verfahren (13 Cg 69/ 19b) vor dem Handelsgericht Wien betreffend, abgewiesen wurde. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, es steht das Rechtsmittel der Berufung offen.

Aussender:      Josef Manner & Comp. AG 
           Wilhelminenstraße 6 
           1170 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Karin Steinhart 
Tel.:         +43 1 488 22-3650 
E-Mail:        k.steinhart@manner.com 
Website:       josef.manner.com 
ISIN(s):       AT0000728209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780048680510 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 05:58 ET (09:58 GMT)

© 2026 Dow Jones News
