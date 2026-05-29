Hewlett Packard Enterprise steht vor den Quartalszahlen am 1. Juni und profitiert heute massiv von den überraschend starken Zahlen des Konkurrenten Dell. Die HPE-Aktie gewinnt zeitweise rund 17 %, nachdem Dell.
Die Überschneidungen sind erheblich: Beide Unternehmen verdienen an Rechenzentren, Servern, Netzwerktechnik und KI-Infrastruktur. Anleger spekulieren nun darauf, dass sich die starke Nachfrage bei Dell auch in den HPE-Zahlen widerspiegeln wird. Besonders das Netzwerkgeschäft gilt als Hoffnungsträger, nachdem HPE zuletzt bereits mit starkem Wachstum in diesem Bereich überzeugte.
HPE ist ein laufender Empfehlungswert der Actien-Börse (zuletzt am in AB 17/26 am 23.04.) wo wir auf den Ausbruch bei 26,50 $ hingewiesen haben. Damals noch zu KGV 10. Jetzt KGV um die 16 für 26/27, was aber immer noch völlig akzeptabel ist.
Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
Die Überschneidungen sind erheblich: Beide Unternehmen verdienen an Rechenzentren, Servern, Netzwerktechnik und KI-Infrastruktur. Anleger spekulieren nun darauf, dass sich die starke Nachfrage bei Dell auch in den HPE-Zahlen widerspiegeln wird. Besonders das Netzwerkgeschäft gilt als Hoffnungsträger, nachdem HPE zuletzt bereits mit starkem Wachstum in diesem Bereich überzeugte.
HPE ist ein laufender Empfehlungswert der Actien-Börse (zuletzt am in AB 17/26 am 23.04.) wo wir auf den Ausbruch bei 26,50 $ hingewiesen haben. Damals noch zu KGV 10. Jetzt KGV um die 16 für 26/27, was aber immer noch völlig akzeptabel ist.
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